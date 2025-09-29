هفتم مهرماه در تقویم کشور به پاس رشادتهای آتش نشانان، روز «آتش نشانی و خدمات ایمنی» اسم گذاری شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ روز آتش نشان بهانهای برای گرامیداشت انسانهایی است که از جان و آسایش خود در راه حفظ جان و آسایش ما میگذرند تا بتوانیم در امنیت زندگی کنیم.
رشادتهای آتش نشانان روایت داستانهایی است که الفبای این داستانها را ایثار این مردان شکل میدهد.
سرپرست سازمان آتش نشانی و شهرداری اراک گفت: تعداد ۱۱ ایستگاه آتش نشانی در سطح شهر اراک فعال است که به صورت ۲۴ ساعته به مردم خدمت ارائه میدهد.
مجتبی خراجی افزود: در شش ماهه اول امسال ۷۱۱ مورد اطفاء حریق توسط آتش نشانی صورت گرفته و هزار و ۴۳۳ مورد خدمات به مردم ارائه شده که بیشترین خدمات در حوزه گیرکردن در آسانسور بوده است.
ایجاد زمینههای مناسب برای آموزش عمومی به مردم برای پیشگیری از بروز حوادث مختلف و حفاظت از سرمایههای ملی نیز از اهداف اسم گذاری هفتم مهر به عنوان روز «آتش نشانی و خدمات ایمنی» است.