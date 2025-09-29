مهلت ثبت‌نام در آزمون متقاضیان اخذ پروانه وکالت - مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه سال ۱۴۰۴ تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سازمان سنجش آموزش کشور امروز با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع متقاضیان این آزمون می‌رساند به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تا امروز؛ هفتم مهر برای ثبت‌نام اقدام نکرده‌اند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا پایان روز سه‌شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴ برای ثبت‌نام اقدام کنند.

متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و مندرجات این اطلاعیه، به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org مراجعه و برای ثبت‌نام اقدام کنند.

آن دسته از متقاضیانی که قبلاً ثبت‌نام کرده‌اند نیز می‌توانند در صورت تمایل تا تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۴، برای مشاهده و ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.