معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق فارس گفت: سامانه اتوماسیون نیروگاه ۶ مگاواتی خورشیدی آباده به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مهدی زارع‌خفری امروز و در آیین افتتاح سامانه اتوماسیون میروگاه‌های خورشیدی گفت: این سامانه امکان کنترل و نظارت لحظه‌ای بر فرآیند‌های تولید و مصرف انرژی برق را فراهم کرده و موجب کاهش خطای انسانی و بهبود پایداری شبکه برق خواهد شد.

وی با بیان اینکه اتوماسیون نیروگاه، گامی مهم در مسیر هوشمندسازی صنعت برق کشور است که با بهره‌گیری از توان متخصصان داخلی به بهره‌برداری رسیده است، افزود: ایجاد امکان پایش و کنترل از راه دور تولید و مصرف انرژی از جمله مزیت‌های انجام اتوماسیون بر روی نیروگاه‌های خورشیدی است. زارع‌خفری اضافه کرد: اتوماسیون علاوه بر قابلیت فوق، باعث کاهش آلودگی هوا و حفظ محیط زیست، کاهش تردد گروه‌های رفع اتفاقات و افزایش تسریع در رفع خاموشی خواهد شد.

وی بیان داشت: زیرساخت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری این سامانه به‌طور کامل توسط متخصصان داخلی توسعه یافته به گونه‌ای که تمام نیروگاه‌های منصوبه در استان، مجهز به این سامانه شده‌اند.

معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق فارس یادآور شد: با هماهنگی بین بخشی با دستگاه‌های اجرایی استان و تامین زمین مناسب تا پایان امسال شاهد بهره برداری از ۴٠ نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۱۲٠ مگاوات در استان خواهیم بود .