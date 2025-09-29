به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این رویداد که فرصتی برای آشنایی نسل آینده با دستاورد‌های علمی و فناوری‌های نوین فضایی است، به همت کانون علوم و فناوری‌های نوین ایران (کافنا) و با همکاری سازمان فضایی ایران در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراسر کشور برگزار می‌شود.

هفته جهانی فضا بر اساس قطعنامه‌ای در سال ۱۹۹۹ میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و هر سال این هفته در بیش از ۸۰ کشور جهان با هدف ترویج دانش فضایی و معرفی نقش فناوری‌های نوین در توسعه پایدار برگزار می‌شود.

شعار هفته جهانی فضا در سال جاری «زندگی در فضا» است که به بررسی تلاش‌های بشریت برای ایجاد زیستگاه‌های انسانی در فضا، فناوری‌های نوآورانه، چالش‌های محیطی و همکاری‌های جهانی در این مسیر می‌پردازد.

کانون پرورش فکری با طراحی مجموعه‌ای از برنامه‌های آموزشی و فرهنگی تلاش می‌کند این مفاهیم را در پیوند با علوم نوین هم‌چون نانو، هوش مصنوعی، سلول‌های بنیادی، رباتیک و زیست‌فناوری به زبان ساده برای کودکان و نوجوانان تبیین کند.

برنامه‌های هفته جهانی فضا ۱۴۰۴ در قالب نشست‌های علمی، کارگاه‌های خلاق و فعالیت‌های کودک‌محور طراحی شده و شامل محور‌های ۱۲ مهر: زندگی در فضا (معرفی ایستگاه فضایی و ماکت‌سازی)، ۱۳ مهر: مهندسی سکونت‌گاه‌های فضایی (معماری و طراحی با نانومواد)، ۱۴ مهر: اقلیم و تشعشعات فضایی (روش‌های حفاظت و فناوری‌های ضدپرتو)، ۱۵ مهر: ماه، ایستگاه سفر به فضا (برنامه‌های کودک‌محور و جشنواره راکت‌های آبی)، ۱۶ مهر: کشاورزی و معدن‌کاوی فضایی (کاشت گیاه و شبیه‌سازی معدن)، ۱۷ مهر: سامانه‌های پشتیبان حیات (ساخت اکوسیستم بطری و آزمایش تصفیه آب) و ۱۸ مهر: پزشکی فضایی (شناخت اثر بی‌وزنی و گفت‌و‌گو با متخصصان پزشکی فضایی) است.

از جمله برنامه‌های شاخص این هفته می‌توان به نشست آینده‌پژوهی کودکانه، مأموریت خانوادگی در ایستگاه فضایی کانون، شبیه‌سازی خواب فضانوردان و تجربه غذا‌های فضایی اشاره کرد.

همچنین کتاب «از زمین تا آسمان» به‌عنوان منبع تکمیلی در کتابخانه‌های کانون پرورش فکری در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

برگزاری هفته جهانی فضا ۱۴۰۴ فرصتی برای ایجاد انگیزه در میان کودکان و نوجوانان، آشنایی آنها با فناوری‌های نوین و فراهم آوردن بستر همکاری میان مراکز فرهنگی و دانشگاهی است. این برنامه‌ها به کشف استعداد‌های علمی و تقویت فرهنگ پژوهش در کشور کمک می‌کند.