پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ گفت: نصب یک میلیون کنتور هوشمند در دستور کار قرار دارد و تا پایان ۱۴۰۴، نیم میلیون از آنها وارد مدار خواهند شد.
کامبیز ناظریان مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، از صرفهجویی نیم میلیارد کیلووات ساعت برق در تابستان امسال با همکاری شهروندان خبر داد و گفت: این میزان معادل برق مصرفی بیش از ۵۰۰ هزار مشترک در ایام اوج مصرف است که نقش مؤثری در پایداری شبکه و تأمین برق پایخت داشته است.
وی افزود: با کاهش مصرف و خروج سامانههای سرمایشی از مدار، از هفته گذشته در تهران هیچگونه خاموشی گزارش نشده و تلاش میشود این روند برای سال آینده نیز استمرار یابد.
وی هوشمندسازی مصرف انرژی را یکی از برنامههای مهم سال آینده دانست و اظهار داشت: بر اساس برنامهریزیها، تعداد کنتورهای هوشمند شهر تهران به یک میلیون دستگاه خواهد رسید و تا پایان سال ۱۴۰۴ نیز نیم میلیون کنتور هوشمند وارد مدار بهرهبرداری میشود.
ناظریان تصریح کرد: کنتورهای هوشمند این امکان را برای مشترکان فراهم میکنند که به صورت برخط و لحظهای مصرف خود را پایش و مدیریت کنند و از طریق مراکز راهبری نیز مشاوره و راهنمایی لازم به آنان ارائه خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ گفت: تنها در سال جاری با استفاده از این کنتورها توانستیم حدود ۱۴۰ مگاوات از بار مصرفی تهران را مدیریت کنیم که عمدتاً مربوط به مشترکان پرمصرف بوده است.