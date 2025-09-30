پخش زنده
امروز: -
رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: در ۶ ماه گذشته محبوس شدن در آسانسور در گیلان با هزار و ۳۵۲ مورد بیشترین حادثه ثبت شده در شهر رشت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت با اشاره به اینکه در ۶ ماه گذشته تیمهای امداد و نجات در هزار و ۷۳۹ مورد حادثه عملیات داشتند گفت: رکورد بیشترین حادثه مربوط به محبوس شدن در آسانسور با هزار و ۳۵۲ مورد است که نشان از ضرورت توجه جدی به سرویس و نگهداری آسانسورها و البته توجه به وجود UPS برای استفاده در مواقع قطع برق را دارد.
شهرام مومنی گفت: در اجرای عملیات حوادث در ۶ ماه گذشته هزار و ۴۱۱ نفر نجات یافتند.