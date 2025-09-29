پخش زنده
امروز: -
کمیته برگزار کننده جشنهای مذهبی هندوها در ایالت بنگال غربی، یک بت به شکل رئیس جمهور آمریکا ساخته است که دیوی را با ویژگیهای دونالد ترامپ به تصویر میکشد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو، برگزارکنندگان این مراسم توضیح دادند که این دیو به شکل ترامپ، نماد احساس خیانت از سوی ترامپ علیرغم تلاشهای نخستوزیر نارندرا مودی برای حفظ روابط دوستانه با ایالات متحده است.
این موضوع نشان میدهد که تحولات سیاسی جهانی چگونه در فرهنگ و سنن محلی در هند بازتاب مییابد.
پیشتر نیز در سال ۲۰۱۸، یک کشاورز در ایالت تلانگانا معبدی به نام ترامپ ساخت تا به گفته خود حسن نیت میان ملتها را تقویت کند.