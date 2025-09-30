پخش زنده
در چهارچوب هفته ششم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال ایران جام آزادگان تیم فوتبال داماش گیلان امروز در ورزشگاه شهید رئیسی کرمان میهمان تیم مس کرمان خواهد بود.
حسین اسماعیلی با کمکهای مهدی اکبرزاده، محمد رشید و امیر آرمند این دیدار را قضاوت خواهند کرد.
داماشیها تا پایان هفته پنجم لیگ دسته اول با ۳ امتیاز در مکان هفدهم جدول رده بندی قرار دارند.