تقابل داماش گیلان با مس کرمان در لیگ دسته اول

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در چهارچوب هفته ششم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال ایران جام آزادگان تیم فوتبال داماش گیلان از ساعت ۱۷ امروز در ورزشگاه شهید رئیسی کرمان میهمان تیم مس کرمان خواهد بود.

حسین اسماعیلی با کمک‌های مهدی اکبرزاده، محمد رشید و امیر آرمند این دیدار را قضاوت خواهند کرد.

داماشی‌ها تا پایان هفته پنجم لیگ دسته اول با ۳ امتیاز در مکان هفدهم جدول رده بندی قرار دارند.