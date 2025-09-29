کتاب «نقطه» (The Dot)، اثری برجسته از پیتر اچ. رینولدز با ترجمه هدا کلاهدوز، با روایتی ساده اما عمیق، به کودکان، درس مهمی درباره خودباوری، خلاقیت و کشف استعداد‌های درونی می‌آموزد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کتاب «نقطه» (The Dot)، اثری برجسته از پیتر اچ. رینولدز با ترجمه هدا کلاهدوز، داستانی الهام‌بخش و خلاقانه است که به دنیای خیال‌انگیز کودکان سفر می‌کند و به کودکان و درس مهمی درباره خودباوری، خلاقیت و کشف استعداد‌های درونی می‌آموزد.

کتاب «نقطه» با ترجمه هدا کلاهدوز از جمله کتاب‌های پر فروش کتاب‌های «شکوفه» (واحد کودک و نوجوان انتشارات امیرکبیر) است، که در بهار ۱۴۰۳ به چاپ ششم رسید.

واشتی فکر می‎کند نمی‌تواند نقاشی بکشد و اصلا استعداد هنری ندارد. معلم از او می‌خواهد که فقط یک علامت روی صفحه بکشد. واشتی یک نقطه‌ی کوچک می‌کشد و این آغاز ماجرای جذاب و گیرایی است که پیتر اچ. رینولدز درباره روح خلاقانه‌ای که در درون همه‌ی ما وجود دارد، روایت می‌کند.

