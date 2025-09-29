روایتی از آخرین عملیات آتش نشان فداکار دلواری
مهدی دربندی لقب آتش نشان ۲۶ ساله دلواری است که در تاریخ دوازدهم خرداد ۱۴۰۴ آخرین ماموریت کاری خود را انجام دارد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مهدی دربندی آتشنشان دلواری حین عملیات اطفاء حریق در یک کارگاه شناور سازی مصدوم و سپس به شهادت میرسد.
دانشجوی مکانیک بود و از کودکی به شغل آتش نشانی علاقه داشت.
پدر مهدی هم یک آتش نشان است و ۱۹ سال سابقه خدمت در آتش نشانی فلات قاره را دارد.
مهدی دربندی لقب ۶ روز قبل از حادثه وصیت نامهای مینویسد و در آن از پدر، مادر و بستگانش قدردانی و حلالیت میطلبد.
در این وصیت نامه از خانواده اش میخواهد بعد از مرگ، اعضای بدنش را به بیماران نیازمند اهداء کنند.
پیکر این آتش نشان شهید در گلزاری شهدای شهر دلوار کنار ایستگاه آتش نشانی آرام گرفته است.
۷ مهر روز آتش نشانی و ایمنی است.