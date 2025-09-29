

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این تمرین که در استخر ۹ دی تهران برگزار شد، کادر فنی آخرین توصیه‌های فنی را به ملی پوشان اعلام کرد.

مسابقات قهرمانی آسیا از شنبه ۱۲ مهر در احمد اباد هند آغاز خواهد شد و تیم ملی واترپلو ایران در مرحله مقدماتی با تیم‌های کویت، ازبکستان، هنگ کنگ و چین هم گروه است.

تیم ملی واترپلو عصر چهارشنبه ۹ مهر عازم هند محل برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا خواهد شد و در نخستین بازی نیز مقابل چین به میدان می‌رود.