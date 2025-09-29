پخش زنده
امروز: -
آخرین تمرین تیم ملی واترپلو ایران پیش از اعزام به رقابتهای قهرمانی آسیا با حضور مسئولان فدراسیون ورزشهای آبی برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این تمرین که در استخر ۹ دی تهران برگزار شد، کادر فنی آخرین توصیههای فنی را به ملی پوشان اعلام کرد.
مسابقات قهرمانی آسیا از شنبه ۱۲ مهر در احمد اباد هند آغاز خواهد شد و تیم ملی واترپلو ایران در مرحله مقدماتی با تیمهای کویت، ازبکستان، هنگ کنگ و چین هم گروه است.
تیم ملی واترپلو عصر چهارشنبه ۹ مهر عازم هند محل برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا خواهد شد و در نخستین بازی نیز مقابل چین به میدان میرود.