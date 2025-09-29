به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرهنگ امير ارکيان گفت:در پی اعلام مرکز فوريت‌های پليسی ۱۱۰ مبنی بر تيراندازی در پلدختر، ماموران انتظامی شهرستان به محل مورد نظر اعزام شدند.

جانشين فرمانده انتظامی پلدختر افزود: با حضور ماموران پليس در محل مشخص شد چند نفر با استفاده از سلاح گرم اقدام به تيراندازی به سمت منزل يکی از شهروندان کرده و از محل متواری شده اند.

سرهنگ ارکيان گفت: مأموران با اشراف اطلاعاتی سه عامل تيراندازی را در يکی از شهرهای همجوار همراه با دو قبضه سلاح دستگیر کردند.



وی با بیان اینکه علت تیر اندازی، اختلافات خانوادگی بوده، افزود: متهمان برای سیر مراجل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.