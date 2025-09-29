پخش زنده
امروز: -
لایروبی رودخانه مهاباد از شبکه خبر ۲ بصورت زنده پخش شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ عملیات پاکسازی رودخانه مهاباد که از چند روز قبل آغاز شده است، امروز بصورت زنده از شبکه خبر ۲ پخش شد.
لایروبی رودخانهها میتواند به هنگام بارش باران خطر جاری شدن سیلاب را کاهش داده و از ورود آب به سطح خیابان، مغازه و پیادهروها جلوگیری کند.
در مرحله نخست، ابتدا رسوبها و لجن داخل رودخانه با استفاده از دستگاه بیل مکانیکی جمعآوری و با استفاده از هشت دستگاه کمپرسی، به بیرون از محدوده رودخانه حمل میشود.
طبق برنامهریزیهای انجام شده لایروبی و برداشت رسوبات از رودخانه مهاباد تا قبل شروع رهاسازی آب از سد مهاباد تداوم خواهد داشت.
در این عملیات، کف رودخانه به عرض ۶۰ متر و به عمق ۱.۵ متر در محدوده پل پیروزی تا پل شهید فهمیده شهر مهاباد لایروبی و علاوه بر آن ایمنی سازی حاشیههای رودخانه هم انجام میشود.
با توجه به اینکه حدود سه ماه است که آب از سد مهاباد رهاسازی نشده و آبی در رودخانه جریان ندارد، به همین خاطر آب و رسوبات انباشت شده، باعث ایجاد بوی نامطبوع در رودخانه شده است که با لایروبی رودخانه و رهاسازی آب سد و جریان پیدا کردن آب، این مشکل برطرف میشود.