فرمانده انتظامی نیریز گفت: چهار کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه در این شهرستان کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ عظیمالله کرمی گفت: ماموران انتظامی این فرماندهی هنگام کنترل خودروهای عبوری در جادههای اصلی این شهرستان به یک سواری پژو ۴۰۵ مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
او افزود: در بازرسی از دو عدد بالشت که درون صندوق عقب بود، چهار کیلو گرم مواد مخدر از نوع شیشه کشف شد.
فرمانده انتظامی نیریز بیان کرد: در این خصوص یک نفر قاچاقچی دستگیر و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.