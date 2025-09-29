به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ عظیم‌الله کرمی گفت: ماموران انتظامی این فرماندهی هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در جاده‌های اصلی این شهرستان به یک سواری پژو ۴۰۵ مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از دو عدد بالشت که درون صندوق عقب بود، چهار کیلو گرم مواد مخدر از نوع شیشه کشف شد.

فرمانده انتظامی نی‌ریز بیان کرد: در این خصوص یک نفر قاچاقچی دستگیر و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.