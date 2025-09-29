صدای مردم؛ از نبود واکسن تا مشکلات جاده الموت و قطعی تلفن حمیدآباد
تأخیر واکسن آنفلوآنزا، وضعیت خطرناک جاده کامسار و رفع قطعی ۱۰ روزه تلفن حمیدآباد؛ مهمترین دغدغههای شهروندان در صدای مردم هفتم مهر ماه استان قزوین است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، تأخیر در توزیع واکسن آنفلوآنزا برای گروههای پرخطر موجب گلایه شهروندان قزوینی شده است. یک شهروند که مادرش دیابتی بوده و تزریق واکسن برای او ضروری است، اعلام کرد که با وجود مراجعات مکرر به مراکز بهداشتی، به آنها گفته شده که واکسن هنوز توزیع نشده است.
گلایه مردم منطقه الموت غربی از وضعیت خطرناک و خاکی بودن جاده منتهی به کامسار
حسینعلی رئیس اداره نظارت بر ساخت و توسعه راههای فرعی و روستایی استان، در گفتگو با خبر 20 شبکه قزوین اعلام کرد: این مسیر بیش از ۲۰ سال قدمت دارد و به دلیل تردد ماشینآلات معدنی با بار غیرمجاز و همچنین پدیده ذوب و یخبندان، دچار فرسودگی شدید شده است. طی سه سال گذشته، حدود ۲۲ کیلومتر از این مسیر عملیات بهسازی و روکش آسفالت شده و در حال حاضر نیز عملیات روکش آسفالت در حال انجام است و ادامه مسیر با توجه به شدت خرابیها و تخصیص اعتبارات انجام خواهد شد.
قطعی طولانیمدت تلفنهای ثابت در روستای حمیدآباد قزوین و مشکل آنتندهی تلفنهای همراه
به گفته مسئولان مربوطه ؛ علت این قطعی، آسیب دیدن کابلها در حین اجرای انشعاب گاز یک واحد مسکونی اعلام شد؛ این کابلها بدون مجوز و استعلام بین کورانه و حمیدآباد آسیب دیده و روی آن خاک ریخته بودند. پس از شناسایی محل آسیب، کار رفع مشکل به اتمام رسید و اکنون تمام تلفنهای همراه بدون مشکل هستند. هر کسی که همچنان مشکل باقی ماندهای دارد، باید با سامانه ۲۲ تماس بگیرد.