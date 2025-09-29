به علت توسعه شبکه، گاز برخی از مناطق شهرستان کارون فردا قطع است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شرکت گاز استان اعلام کرد: به منظور توسعه شبکه گازرسانی جدید، جریان گاز کوی شریعتی یک از خیابان نورانی تا خیابان ۱۲ حدفاصل خیابان کاشف تا بازارچه مدافعان حرم در روز سه شنبه ۸ مهرماه از ساعت ۷ صبح تا ۲۰ همان روز قطع خواهد شد.

در این اطلاعیه از مشترکان این منطقه درخواست می‌شود در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیر‌های مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.