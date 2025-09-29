پخش زنده
تیزر مجموعه تلویزیونی «پسران هور» رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه تلویزیونی «پسران هور»، به نویسندگی و کارگردانی مهدی جعفری و تهیهکنندگی مجتبی فرآورده، روایتی تازه از حماسه قرارگاه سری نصرت و شهید علی هاشمی است که از سهشنبه ۸ مهر ساعت ۲۲، از شبکه یک پخش می شود.
پس از نمایش نسخه سینمایی «اشک هور»، در جشنواره فیلم فجر، حالا تلویزیون با «پسران هور» روایتی تازه و متفاوت از حماسه قرارگاه سری نصرت و فرمانده آن شهید علی هاشمی را به تصویر میکشد؛ روایتی که نه بازسازی فیلم، بلکه نگاهی نو به یکی از ناشناختهترین جبهههای دفاع مقدس است.
این مجموعه به زندگی و رشادتهای نیروهای قرارگاه سری نصرت میپردازد، قرارگاهی که بهدست شهید علی هاشمی پایهگذاری شد و نقش مهمی در دوران دفاع مقدس ایفا کرد. «پسران هور» با نگاهی انسانی و واقعگرایانه، وجوهی کمتر دیدهشده از آن دوران را به تصویر کشیده است.
در این مجموعه رضا ثامری در نقش شهید علی هاشمی، تورج الوند، محمدرضا صولتی، باسط رضایی، مهدی کرنافی، امیر عباسزاده، سهند جاهد، مرتضی شاهکرم، ناصر عاشوری، علی زرمهری و همچنین رویا افشار و فرید سجادحسینی به ایفای نقش پرداختهاند.
«پسران هور»، در مرکز سریال سوره و با حمایت سیمافیلم تولید شده است.