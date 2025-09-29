پخش زنده
وزیر راه و شهرسازی در نشست با انجمن قیر ایران، با اشاره به کیفیت بالای قیر تولید داخل و تقاضای کشورهای همسایه، بر ضرورت حمایت از این صنعت در شرایط تحریمی تأکید کرد. در این نشست، دستور تشکیل کمیته ویژه ارزآوری قیر و مرکز نوآوری قیرنیز صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما فرزانه صادق، در نشست هماندیشی با انجمن تولیدکنندگان قیر، با تأکید برضرورت حمایت از صنعت قیر به دلیل ظرفیت صادرات و ارزآوری آن، به ویژه پس از تشدید تحریمها، خواستار تشکیل جلسه ویژه ارزآوری قیر و کمیته مربوطه در وزارت راه و شهرسازی شد و تأکید کرد که اولین جلسه باید در هفته جاری برگزار شود.
در این جلسه همچنین به درخواستهای جدی کشورهای همسایه به دلیل کیفیت بالای تولید قیر ایران اشاره شد. همچنین، امکان مبادله پایاپای قیر ایران با گاز ترکمنستان توسط وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی و جبران هزینهها از طریق تخصیص وکیوم باتوم مورد نیاز تولیدکنندگان بررسی خواهد شد.
ضرورت بررسی امکان واردات ماشینآلات حوزه راه و ساختمان و ناوگان حملونقل عمومی بار و مسافر از محل ارزآوری صنعت قیر نیز مطرح شد.
وزیر راه و شهرسازی همچنین دستورات لازم برای برگزاری جلساتی با بانک مرکزی، وزارت نفت، و شرکت پالایش و پخش فراوردههای نفتی برای بررسی درخواست انجمن در مورد عوارض ترانزیت قیر، و پیگیری مسائل صادرات قیر با وزارت صمت صادر کرد.
همچنین، درخواست ایجاد مرکز نوآوری قیر باید توسط مرکز توسعه و سیاستهای راهبردی وزارت راه و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، پس از جلسه با معاون علمی رئیسجمهوری، بررسی شود تا کیفیت ارتقا یابد.
در پایان این جلسه ، بر پرداخت مطالبات پیمانکاران حوزه راهسازی و راهداری، به ویژه در فصول کمفعالیت عمرانی، و استفاده از تجربیات انجمن در تدوین نشریههای تخصصی توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تأکید شد.
تولید سالانه ۶ میلیون تن قیر با مصرف داخلی ۲.۵ میلیون تن (بیش از ۹۰ درصد صرف روسازی میشود)، چالشهایی چون قیمت و سهمیه عرضه وکیوم باتوم، عوارض ترانزیت قیر، و ضرورت ایجاد مرکز نوآوری قیر از نکات مهم مطرح شده در این نشست بود.