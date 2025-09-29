پخش زنده
امروز: -
عزتی پاگ گفت: کتاب «رد شدن از خیابان فیلها» روایتی از نوجوانان در دل حمله شیمیایی سردشت است.
علی اصغر عزتی پاک نویسنده کتاب های کودک و نوجوان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در خصوص رمان «رد شدن از خیابان فیلها» افزود: با نگاهی تازه به حمله شیمیایی رژیم بعثی به سردشت، سرنوشت سه نوجوان کورد را در بستر جنگ روایت میکند.
وی گفت: در این اثر سعی شده، قصههایی که سالها کمتر دیده شدهاند در قالب ادبیات کودک و نوجوان بیان شود و بخشی از تاریخ دفاع مقدس و اهالی سردشت را زنده میکند.
این نویسنده افزود: رمان «رد شدن از خیابان فیلها» اثری است که به یکی از تلخترین وقایع جنگ ایران و عراق، یعنی حمله شیمیایی به شهر سردشت، میپردازد.
وی گفت: در این اثر، نهتنها به وضعیت جامعه کورد در آن روزها نگاه شده، بلکه زندگی نوجوانان مرز نشین را هم روایت کرده است.
عزت پاک در خصوص ماجرای این رمان افزود: هر یک از این نوجوانان، به یک نوع هنر علاقه دارند که در دل جنگ، سرنوشتشان دگرگون میشود.
وی گفت: اثر تلاش کرده تا با بهرهگیری از این دغدغهها، ادبیات دفاع مقدس را در حوزه کودک و نوجوان به شکلی تازه و ملموس بازآفرینی کند.
علی اصغر عزتی پاک نویسنده کتاب های کودک و نوجوان با بیان این که در سالهای اخیر، آثار مرتبط با جنگ برای نوجوانان کمتر به سراغ روایتهای پر فراز و نشیب و شخصیتهای کنجکاویبرانگیز رفتهاند، افزود: «رد شدن از خیابان فیلها» یک خلأ مهم را برای داستان های گروه سنی کودک و نوجوان پر کرده است و با پرداختن به قصههای جا مانده، نهتنها بخشی از تاریخ را بازگو میکند، بلکه خاطراتی را زنده میکند که امروز ما را شکل دادهاند.
وی گفت: این اثر، نمونهای از داستان های تاریخ برای نسل جدید است که جنگ را تجربه نکرده، اما با داستانهای تاریخی میتواند به عمق آن نزدیک شوند.
کتاب «رد شدن از خیابان فیلها» در انتشارات قمقمه، وابسته به نشر خط مقدم منتشر و روانه بازار نشر شده است.
رمان های «باغهای همیشه بهار»، «آواز بلند»، «باغ کیانوش»، مجموعه داستان «میمانم پشت در»، «موج فرشته» و داستان های کوتاه «بر فراز تپه»، «چشمهای آبی» و «ماهی در کاسه آش» از جمله آثار عزتی پاک است.
همچنین این نویسنده حوزه ادبیات کودک و نوجوان چندین جایزه ملی از جمله کتاب سال دفاع مقدس، جشنواره کودک و نوجوان، جایزه ادبی حبیب غنیپور، دو سالانه ادبیات کودک و نوجوان ایران را کسب کرده است.