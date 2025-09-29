پخش زنده
امروز: -
۱۲۷ میلیارد ریال برای تکمیل کتابخانه اسلامآباد بوکان اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان بوکان با اشاره به اختصاص ۱۲۷ میلیارد ریال برای توسعه فضاهای مطالعه و احداث کتابخانه عمومی محله کمبرخوردار اسلامآباد این شهرگفت: محله اسلامآباد بوکان از جمله مناطق کمبرخوردار شهری است و این کتابخانه تنها فضای مطالعه موجود در این منطقه به شمار میرود.
اسکندر خسروپور افزود: این پروژه که در چارچوب تعهدات اداره راه و شهرسازی اجرا میشود، در زمینی به مساحت ۸۰۰ مترمربع با زیربنای ۶۱۵ مترمربع احداث شده و تاکنون حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
خسروپور تصریح کرد: ستونهای اصلی ساختمان کتابخانه تکمیل شده و با تأمین به موقع اعتبارات، این کتابخانه تا پایان امسال آماده بهرهبرداری خواهد شد.
وی، با بیان اینکه احداث این کتابخانه نقطه امیدی برای اهالی اسلامآباد است و میتواند زندگی فرهنگی و اجتماعی محله را متحول کند، افزود: این فضا نه تنها مکانی برای مطالعه و یادگیری است، بلکه بستری برای رشد خلاقیت، تقویت روح جمعی و شکلگیری جامعهای پویا و آگاه فراهم میکند.
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان بوکان اضافه کرد: انتظار میرود با افتتاح این پروژه، نسل جوان محله با دسترسی به منابع علمی و فرهنگی، انگیزهای تازه برای پیشرفت و توسعه فردی و اجتماعی پیدا کنند و تأثیرات مثبت آن در آینده نزدیک در سراسر شهرستان بوکان دیده شود.