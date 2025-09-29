به گزارش خبرگزاری صداو سیمای استان لرستان ؛ فرمانده تیپ تکاور حضرت مهدی (عج) نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یادواره شهدای لرستان در خرم آباد با تاکید بر اینکه دنیا در برابراتحاد و همبستگی ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه متحیر شد، گفت: مردم غیور لرستان در این نبرد پرچدار اقتدار ایران اسلامی شدند.



سرهنگ علی نجفوند با تاکید بر اینکه جنگ اخیر، جنگ ترکیبی و ادامه دار است ، افزود: فرهنگ مقاومت سرمایه راهبردی برای بی اثر کردن توطئه های دشمن است.



امیر کرمی فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۸۴ پیاده لرستان با گرامیداشت پنجم مهر سالروز عملیات ثامن الائمه و شکستن حصر آبادان، همدلی مردم و نیرو‌های مسلح را مهمترین دستاورد جنگ ۱۲ روزه دانست و بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تاکید کرد.



مدیر کل تأمبن اجتماعی استان لرستان گفت:به مناسبت هفته دفاع مقدس یادواره ی ۸۸ شهید جنگ دوازده روزه لرستان در خرم آباد برگزار شد .



گودرزی افزود: در این یادواره از خانواده های معظم ۴۸ شهید شهرستان خرم‌آباد تجلیل شد.













