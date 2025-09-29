کمیسیون املاک سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با درخواست تبدیل به احسن سهم موقوفه پلاک ۲۸ ثبتی این روستا موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان در خبر 20 شبکه قزوین در تشریح این خبر اعلام کرد که مفهوم تبدیل به احسن به معنای خروج سند ملک از وقف و خریداری ملک دیگری با همان نیت واقف و به نام اوست.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از اراضی استان به صورت مشاعی وقف شده‌اند و این امر موجب نارضایتی مردم و اوقاف شده است، افزود: «یکی از راهکارها، افراز یا تبدیل به احسن املاک مشاعی است.»

مدیر کل اوقاف خاطرنشان کرد: پیگیری‌ها برای پلاک ۲۸ روستای خروان (که سهم موقوفه در آن حدود یک دوازدهم یا نیم دانگ بوده) پس از اعلام آمادگی شورای روستا آغاز شد. پس از کارشناسی دقیق تصرفات مردم در حدود ۱۳۷۳ هکتار از این پلاک، توافق نهایی صورت گرفت.بر اساس این توافق ارزش ریالی کل سهم موقوفه در روستای خروان ۱۴۰ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شد و این مبلغ به این صورت تأمین خواهد شد که ۲۱ هکتار زمین با موقعیت صنعتی (با کاربری زراعی فعلی) به عنوان بخشی از ارزش و ۲۰ میلیارد تومان به صورت نقدی به موقوفه پرداخت خواهد شد.

مجیدی تأکید کرد : با این اقدام، کل پلاک روستای خروان آزادسازی شده و اسناد مالکیت آن به اهالی منتقل می‌شود. وی همچنین اشاره کرد که علاوه بر این، حدود ۱۵ هکتار از اراضی صنعتی این روستا نیز پیش‌تر تبدیل به احسن شده و آمادگی برای تبدیل به احسن صنایع دیگر نیز وجود دارد.