به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، همزمان با سراسر کشور زنگ عاطفه ها در مدارس استان قزوین نواخته شد.

قائم مقام کمیته امداد استان قزوین در مراسم نواخته شدن زنگ عاطفه ها بیان کرد: زنگ عاطفه ها هر ساله با آغاز سال تحصیلی با هدف ترویج فرهنگ احسان و انفاق در بین دانش آموزان و قشر نوجوان و همچنین جمع آوری کمکهای دانش آموزان خیر در تامین لوازم التحریر دانش آموزان نیازمند نواخته می شود و امروز زنگ عاطفه ها در شهرستان قزوین در مدرسه علوم ومعارف اسلامی صدرا نواخته شد.

احسانی فر ادامه داد: در حال حاضر 8 هزار دانش آموز تحت حمایت کمیته امداد قراردارند که با برنامه ریزیهای انجام شده از خرداد ماه سالجاری توسط کمیته امداد استان قزوین و همچنین مشارکت خیرین عزیز برای کلیه این عزیزان بسته های لوازم التحریر و نوشت افزار تهیه و در اختیار آنان قرار داده شده است.

وی افزود: طرح دیگری که در مدارس استان در حال اجراست ، طرح مهر آموز می باشد که در این طرح دانش آموزان و معلمان نیکوکار با ثبت نام در طرح اکرام ایتام حمایت از یک فرزند معنوی را برعهده می گیرند که این طرح در مدارس استان با استقبال خوبی مواجه شده است.