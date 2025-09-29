پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی شهرستان ملایر گفت: ماموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی موفق به دستگیری ۲۴ سارق در این شهرستان شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ ساکی افزود: این افراد در قالب چهار باند هشت نفره اقدام به زورگیری و سرقت میکردند.
او با بیان اینکه این سرقتها شامل سرقت لوازم و قطعات داخل خودرو، سرقت منزل و موتورسیکلت و کیف و موبایل قاپی بوده است تصریح کرد: سارقان افراد بومی و غیربومی بودند که اقدام به زورگیری و سرقت میکردند.
فرمانده انتظامی شهرستان ملایر گفت: از ابتدا سال تا کنون ۱۰۰ سرقت خشن، ۹۰ درصد سرقت مهم و ۷۵ سرقت عادی در ملایر کشف شده است.