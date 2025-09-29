برنامه‌های «تهران ۲۰»، با موضوع وضعیت بازسازی منازل آسیب دیده از دفاع مقدس ۱۲ روزه، «کشیک سلامت»، باموضوع تاثیر مکانیسم ماشه بر حوزه دارو و «استاندار»، با موضوع برنامه‌های استانداری بوشهر در دولت چهاردهم، از تلویزیون پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پیگیری وضعیت بازسازی منازل آسیب دیده از دفاع مقدس ۱۲ روزه و بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس، موضوع گفت‌و‌گو برنامه امشب «تهران ۲۰»، است.

این برنامه میزبان لطف‌الله فروزنده، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران است تا درخصوص آخرین وضعیت بازسازی منازل آسیب دیده از دفاع مقدس ۱۲ روزه، منایع مالی و تسهیلات ویژه بازسازی، مقاوم سازی و خرید لوازم منزل همچنین اسکان خانواده‌های آسیب دیده گفت‌و‌گو کند.

در بخش تلفنی برنامه نیز اسماعیل کوثری، از فرماندهان دفاع مقدس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی در خصوص نقش فرماندهان در پیروزی دفاع مقدس گفت‌و‌گو خواهد کرد.

برنامه «تهران ۲۰»، به تهیه کنندگی مجتبی احمدی و با اجرای علی مروی و راحله امینیان، روز‌های شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۰، از شبکه تهران پخش می شود.

برنامه «کشیک سلامت»، امشب با حضور عبدالحسین روح‌الامینی، نماینده مجلس شورای اسلامی، به بررسی پیامد‌های مکانیسم ماشه در حوزه دارو می‌پردازد.

این برنامه در ادامه رویکرد تحلیلی خود نسبت به مسائل روز حوزه سلامت، تأثیرات احتمالی مکانیسم ماشه بر دسترسی دارویی و روند تأمین نیاز‌های کشور را واکاوی می‌کند.

«کشیک سلامت»، با اجرای مصطفی مصطفوی، ساعت ۲۰:۰۰، به صورت زنده از شبکه سلامت پخش می‌شود.

برنامه «استاندار»، امشب با حضور ارسلان زارع استاندار بوشهر، پخش می شود.

این برنامه با موضوع برنامه های استانداری بوشهر در دولت چهاردهم، زنده از ساعت ۲۳:۰۰، از شبکه خبر پخش می شود.