پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس راهور استان فارس از توقیف ۲۷۷ دستگاه خودرو و موتورسیکلت هنجارشکن و دارای تخلفات حادثهساز در شهرستان شیراز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ کورش کریمی گفت: طرح برخورد با خودروهاي هنجارشکن و داراي تغيير وضعیت و حادثهساز به منظور پيشگيري از وقوع تصادفات و ايجاد آرامش و امنيت شهروندان، در ۲۴ ساعت گذشته در سطح شهرستان شیراز به مرحله اجرا در آمد.
او ادامه داد : ماموران پلیس راهور ۲۷۷ دستگاه خودرو و موتورسیکلت دارای تخلفات حادثهسازیا تخلفات اجرای حرکات مارپیج مخاطرهآمیز، مخدوش کردن پلاک، نداشتن داشتن مدارک و استفاده نکردن از کلاه ایمنی متوقف کردند.
رئیس پلیس راهور فارس افزود: امنیت ترافیکی معابر که از مطالبات به حق مردم و کاربران ترافیک است ، خط قرمز پلیس بوده و ما معابر استان فارس را برای رانندگان متخلف و هنجارشکن ناامن خواهیم کرد.