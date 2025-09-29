به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ کورش کریمی گفت: طرح برخورد با خودروهاي هنجارشکن و داراي تغيير وضعیت و حادثه‌ساز به منظور پيشگيري از وقوع تصادفات و ايجاد آرامش و امنيت شهروندان، در ۲۴ ساعت گذشته در سطح شهرستان شیراز به مرحله اجرا در آمد.

او ادامه داد : ماموران پلیس راهور ۲۷۷ دستگاه خودرو و موتورسیکلت دارای تخلفات حادثه‌سازیا تخلفات اجرای حرکات مارپیج مخاطره‌آمیز، مخدوش کردن پلاک، نداشتن داشتن مدارک و استفاده نکردن از کلاه ایمنی متوقف کردند.

رئیس پلیس راهور فارس افزود: امنیت ترافیکی معابر که از مطالبات به حق مردم و کاربران ترافیک است ، خط قرمز پلیس بوده و ما معابر استان فارس را برای رانندگان متخلف و هنجارشکن ناامن خواهیم کرد.