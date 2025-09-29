به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی ، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: درسال ۱۴۰۰ ،هفتاد و پنج روستا‌، تحت پوشش آبرسانی سیار بودند که این رقم هم اکنون به به ۲۴ روستا کاهش یافته است.

اسماعیلیان تصریح کرد: حفر چاه، اجرا و بهره برداری خطوط انتقال، ساخت و بهره برداری از مخازن ذخیره آب، شناسایی و قطع انشعابات غیرمجاز از جمله اقداماتی است که باعث کاهش تعداد روستاهای تحت پوشش ابرسانی با تانکر سیار شده است.

هم اکنون ۳۰۰ روستا تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب مشهد قرار دارند.