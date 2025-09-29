پخش زنده
رئیس دادگستری اردکان: سامانه مسیر، بستری مناسب برای ارائه مشاورههای کیفی و تسهیل تعاملات بین طرفین پرونده فراهم خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در بازدید رئیس دادگستری اردکان از مرکز مشاوره مینو این شهرستان، راهاندازی سامانه «مسیر» با هدف تسهیل فرآیند سازش در پروندههای طلاق مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
جمال قوه در این نشست بر اهمیت ارجاع پروندههای طلاق به مراکز مشاوره تأکید کرد و افزود: این اقدام گامی مؤثر در راستای کمک به خانوادهها برای یافتن راهحلهای دوستانه و کاهش تنشهای ناشی از طلاق است.
وی اظهار داشت: سامانه مسیر، بستری مناسب برای ارائه مشاورههای کیفی و تسهیل تعاملات بین طرفین پرونده فراهم خواهد کرد.