رئیس دادگستری اردکان: سامانه مسیر، بستری مناسب برای ارائه مشاوره‌های کیفی و تسهیل تعاملات بین طرفین پرونده فراهم خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در بازدید رئیس دادگستری اردکان از مرکز مشاوره مینو این شهرستان، راه‌اندازی سامانه «مسیر» با هدف تسهیل فرآیند سازش در پرونده‌های طلاق مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

جمال قوه در این نشست بر اهمیت ارجاع پرونده‌های طلاق به مراکز مشاوره تأکید کرد و افزود: این اقدام گامی مؤثر در راستای کمک به خانواده‌ها برای یافتن راه‌حل‌های دوستانه و کاهش تنش‌های ناشی از طلاق است.

وی اظهار داشت: سامانه مسیر، بستری مناسب برای ارائه مشاوره‌های کیفی و تسهیل تعاملات بین طرفین پرونده فراهم خواهد کرد.