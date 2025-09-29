به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ رحمت‌الله ارجمندی گفت: ماموران انتظامی پاسگاه خسویه در اجرای مبارزه با قاچاق در حوزه استحفاظی، یک دستگاه کامیون حامل کود شیمیایی را شناسایی و آن را توقیف کردند.

او ادامه داد: در بازرسی از این کامیون، ۱۵ تن کود شیمیایی بدون مجوز کشف شد.

فرمانده انتظامی زرین‌دشت افزود: برابر اعلام کارشناسان ارزش کود‌های کشف شده یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است و راننده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.