فرمانده انتظامی زریندشت از کشف ۱۵ تن کود شیمیایی بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ رحمتالله ارجمندی گفت: ماموران انتظامی پاسگاه خسویه در اجرای مبارزه با قاچاق در حوزه استحفاظی، یک دستگاه کامیون حامل کود شیمیایی را شناسایی و آن را توقیف کردند.
او ادامه داد: در بازرسی از این کامیون، ۱۵ تن کود شیمیایی بدون مجوز کشف شد.
فرمانده انتظامی زریندشت افزود: برابر اعلام کارشناسان ارزش کودهای کشف شده یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است و راننده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.