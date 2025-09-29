به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این نیروگاه با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال و با ظرفیت ۱۵۰ کیلووات در زمینی به مساحت دو هزار متر مربع احداث خواهد شد.

فرماندار شهرستان اصفهان در حاشیه این مراسم گفت:اجرای این طرح علاوه بر کمک به تأمین پایدار برق منطقه، زمینه افزایش درآمد اهالی روستا را نیز فراهم خواهد کرد.

احمدی با تأکید بر ظرفیت بالای تولید برق در مناطق روستایی افزودند: با همکاری دهیاری‌ها و ارائه تسهیلات بانکی، امکان اختصاص پنل‌های خورشیدی به منازل مسکونی نیز وجود دارد.

به گفته وی این اقدام علاوه بر ایجاد درآمد برای خانوار‌های روستایی، موجب ارتقای کیفیت محیط‌زیست و دست یابی به روستایی پاک خواهد ش. د

روستای کرچگان از جمله مناطق پیشرو در اجرای طرح‌های توسعه‌ای بوده است.

روستای کرچگان واقع در بخش مرکزی اصفهان با جمعیت هزار نفر جمعیت در ۱۵کیلومتری شهر اصفهان واقع شده است.