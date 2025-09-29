رئیس کل سازمان امور مالیاتی در حاشیه نشست مشترک رؤسای مالیاتی کشور‌های عضو بریکس بر نقش زنان و جوانان در نظام مالیاتی مدرن تأکید کرد و از گسترش روابط و تبادل تجربه میان ایران و کشور‌های عضو بریکس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محمد هادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی، در حاشیه اجلاس مشترک ایران و روسیه با اشاره به محور‌های اصلی نشست گفت: در این اجلاس موضوعاتی همچون ارزش افزوده مدرن، نقش زنان در نظام مالیات ستانی و نقش جوانان در نظام مالیاتی به‌عنوان موضوعات محوری مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: خوشبختانه روابط خوبی بین کشور‌ها شکل گرفته است. خصوصا روابط ایران و روسیه در حوزه‌های مختلف رو به توسعه است و در بخش مالیاتی نیز همکاری‌های خوبی میان دو کشور وجود دارد.

وی افزود: «در این نشست، همانند اجلاس سال گذشته در روسیه، جلسات فشرده و سازنده‌ای برگزار شد و به‌ویژه در زمینه اجرای نظام مالیاتی تجربه‌های دو کشور در اجرای نظام مالیاتی ارزش افزوده و موضوع‌های محوری می‌تواند برای پیشرفت هر دو طرف بسیار کمک‌کننده باشد. امیدواریم این همکاری‌ها هرچه بیشتر گسترش یابد و برکات آن نصیب دو ملت ایران و روسیه شود.»

نشست مشترک رؤسای مالیاتی کشور‌های عضو بریکس با هدف تبادل تجربیات و بررسی آخرین دستاورد‌های نظام‌های مالیاتی در مسکو برگزار شد.

در این نشست که با حضور مقامات ارشد مالیاتی کشور‌های ایران، روسیه، چین، برزیل و امارات برگزار گردید، موضوعاتی همچون صدور صورتحساب‌های الکترونیکی، اظهارنامه‌های از پیش تکمیل‌شده، ارائه خدمات نوین به مؤدیان مالیاتی و رتبه‌بندی اعتباری مؤدیان به‌عنوان مهم‌ترین محور‌های گفت‌و‌گو مورد بررسی قرار گرفت.