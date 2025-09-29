به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، سالگرد جنگ تحمیلی هشت ساله علیه ایران فرصتی برای بازبینی پرونده حمایت‌های آشکار شده شرق و غرب از صدام در تهاجم به ایران و تداوم آن است.

رنوف تحلیل گر سیاسی درباره چرایی تهاجم به ایران گفت: در پاسخ باید بگویم که جنگ هشت ساله ایران و عراق نمونه یه بارز اجرای سیاست‌های آمریکای صهیونیست است چرا که آمریکا را صهیونیست‌ها در دست دارند. صهیونیست‌ها از جمعه هرتزل اواخر قرن نوزدهم گفته بودند باید قدرت‌ها را مقابل هم قرار داد و دشمنی میان ملت‌ها ایجاد کرد. آنها با اجرای این سیاست هم از فروش جنگ افزار سود می‌برند و هم ملت‌ها را به نفع خود تضعیف می‌کنند.

اطلاعات افشا شده تصویر روشن تری از روابط آشکار و پنهان چهار بازیگر کلیدی غرب با صدام ارایه می‌دهد که پیشتر نوام چامسکی سرشناس‌ترین چهره سیاسی و دانشگاهی جهان برخی از آنها را بیان کرد.

چامسکی می‌گوید: سال ۱۹۸۲ ریگان رئیس جمهور وقت امریکا رژیم صدام را از فهرست رژیم‌های حامی تروریست خارج کرد. به این ترتیب راه را برای کمک به صدام باز کرد و سلا‌ح های جنگی و تجهیزات ساخت سلا‌ح های شیمیایی و بیولوژیک به صدام داد و هیچگاه نیز جنایات او را محکوم نکرد.

شواهد و اسناد منتشر شده نشان داد آمریکا پیشتاز کمک‌های مالی، سیاسی، تسلیحاتی و اطلاعاتی غرب به صدام بود و نقش چند لایه در این باره داشت.

رادنی شکسپیر تحلیل گر سیاسی گفت: در طول جنگ ایران و عراق، صدام از آمریکا، بریتانیا، شوروی، فرانسه، آلمان، ایتالیا و کشور‌های عربی کمک‌های زیادی دریافت کرد و دلیلش این بود که انقلاب ایران مذهبی، دموکراتیک و ملی بود و پتانسیل قوی داشت که در کشور‌های دیگر انقلاب به پا کند و شرایط را برای تداوم تاراج منابع منطقه از جانب دولت‌های غربی سخت کند.

گزارش‌های فاش شده درباره کمک‌های آمریکا به صدام نشان می‌دهد ارائه داده‌های ماهواره‌ای و شناسایی نظامی به عراق برای حملات دقیق به ایران، ارسال بالگرد‌های بل، صادرات فناوری‌های دو منظوره و تجهیزات آزمایشگاهی، از موارد افشا شده است که چامسکی فاش می‌کند که چگونه مهندسان اعزامی صدام در ایالت اورگان آمریکا نحوه ساخت سلاح‌های شیمیایی را آموختند و در سال ۱۹۸۴ آمریکا مانع از آن شد که صدام برای استفاده از سلاح‌های شیمیایی از جمله علیه کرد‌ها محکوم شود.

بر اساس اسناد فاش شده درباره جنگ تحمیلی هشت ساله علیه ایران فرانسه، نقش کلیدی در تجهیز صدام به جنگ افزار‌های سنگین ایفا کرد. فرانسه علاوه بر کمک‌های دیپلماتیک و فنی، با اهدای میراژ اف یک و هواپیما‌های جنگی سوپر اتاندارد و موشک‌های هدایت شونده اگزوست، توان عملیاتی صدام را در آسمان تغییر داد. در دوران جنگ هشت ساله صدام علیه ایران، حکومت انگلیس، در همراهی با آمریکا و حمایت از صدام، از تحویل دادن تانک‌های چیفتن خریداری شده ایران، برغم دریافت تمام و کمال پول آنها از شاه خودداری کرد. انگلیس، علاوه بر حمایت‌های سیاسی و دیپلماتیک از صدام در مجامع بین المللی، بر خلاف قوانین جاری این کشور، قطعات نظامی، تجهیزات مخابراتی و ادوات ماهواره‌ای، همچنین تجهیزات شیمیایی و پشتیبانی‌های فنی در اختیار صدام گذاشت.

رنوف تحلیل گر سیاسی گفت: صدام وحزب بعث او با سازمان جاسوسی آمریکا سی.‌ای.‌ای در ارتباط بودند. اسناد فاش شده نشان می‌دهد صدام از سال ۱۹۵۹ در فهرست حقوق بگیران سازمان سیا بود. حمایت همه جانبه آمریکا و بریتانیا از صدام در جنگ هشت ساله علیه ایران هم رابطه آنها را از صدام بیش از پیش برملا کرد.

اطلاعات منتشر شده فاش می‌کند که چگونه حکومت آلمان مواد و زنجیره صنعتی تولید سلاح‌های شیمیایی را در اختیار صدام گذاشت تاسیساتی که با نام تولید سموم دفع آفات کشاروزی سلاح‌های شیمیایی برای تقویت توان جنایت آفرینی صدام تولید کرد که ده‌ها هزار قربانی سلاح‌های شیمیایی را برجای گذاشته است.

به گفته کارشناسان غربی همه این‌ها برای جلوگیری از پیروزی ملت ایران در جنگی نا برابر بود.

غرب می‌خواست مطمئن شود که صدام شکست نخواهد خورد به همین علیه مواد لازم برای ساخت سلا‌ح های شیمیایی در اختیار صدام گذاشتند. غرب و هم پیمانانشان در منطقه فقط از قدرت نظامی ایران نمی‌ترسیدند بلکه از قدرت سیاسی و نفوذ گفتمان ایران در منطقه و جهان هراس داشتند.

اسناد غیر قابل انکار نشان می‌دهد که چگونه حکومت‌های غربی در جنگ تحمیلی هشت ساله نیابتی علیه ایران از سوی صدام عملا به کیف پول و انبار سلاح و مهمات صدام مبدل شدند.

به گفته پژوهشگران هنوز قفل بخش عمده صندوقچه‌های حاوی اسناد کمک‌های غرب به صدام باز نشده است، اما همین موارد افشا شده به خوبی نشان می‌دهد که چگونه حامیان صدام به ویژه چهار کشور غربی بنای حکومت صدام را در جنگ هشت ساله علیه ایران سر پا نگاه داشتند.