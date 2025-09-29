به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این طرح ورزشی با ۲۵ میلیارد ریال هرینه و در مدت پنج ماه اجرا شده است. از مجموع هزینه‌های احداث، یک میلیارد تومان از بنیاد مستضعفان تأمین اعتبار و سایر هزینه‌ها نیز با مشارکت دهیاری و همراهی مردم روستا فراهم شده است.

احمدی، فرماندار شهرستان اصفهان در حاشیه افتتاح این طرح با تأکید بر لزوم بهره‌مندی بانوان از این مجموعه ورزشی افزود: ضروری است سازوکاری اندیشیده شود تا بانوان روستا نیز بتوانند از این ظرفیت ورزشی استفاده کنند

در پایان این مراسم، یک دیدار نمادین ورزشی میان جوانان روستا برگزار شد.

روستای کرچگان واقع در بخش مرکزی اصفهان با جمعیت هزار نفر جمعیت در ۱۵کیلومتری شهر اصفهان واقع شده است.