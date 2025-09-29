به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت‌الاسلام سید یحیی نجم‌الهدی از آغاز طرح جامع «مسجد کتاب بیداری» با هدف تربیت نسل کتاب‌خوان و آگاه و ایجاد جریان کتاب در مسجد استان خبر داد و گفت: این طرح از مهرماه سال جاری با مشارکت داوطلبانه نیرو‌های دغدغه‌مند در مساجد و محلات و با رویکرد بومی‌سازی شده در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اجرایی شده است.

وی مخاطبان این طرح را فعالان مسجدی علاقه‌مند در حوزه کتاب، نمازگزاران مساجد و عموم اهالی محلات عنوان کرد و اظهار داشت: این طرح در چهار محور اصلی انس، تبلیغ و ترویج، تأمین و توزیع و تحلیل و تعمیق ساماندهی شده است.

نجم‌الهدی با تشریح قالب‌های اجرایی طرح تصریح کرد: این طرح شامل برگزاری حلقه‌های کتاب‌خوانی برای گروه‌های مختلف سنی، کارگاه‌های آموزشی موضوعی، میز کتاب و ایستگاه امانت کتاب، فعالیت‌های هنری از جمله قصه‌خوانی، تصویرسازی و نقاشی، تولیدات رسانه‌ای مانند پادکست و کلیپ و همچنین پویش‌های اجتماعی کتاب‌محور خواهد بود.

وی، ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی در بستر مسجد و جامعه محلی با رویکرد مردمی و خودجوش، گسترش انس با کتاب در میان نوجوانان و بانوان به‌عنوان ارکان اصلی رشد فرهنگی، تربیت و توانمندسازی نیرو‌های دغدغه‌مند و آگاه برای هدایت جریان‌های فکری و فرهنگی در محلات، تبدیل مسجد به پایگاهی برای نشر دانایی و تفکر، تقویت هویت دینی، انقلابی و اجتماعی نوجوانان و بانوان، و ایجاد تنوع در مدل‌های کتاب‌محور را از اهداف اصلی این طرح برشمرد.

نجم الهدی خاطرنشان کرد: این طرح صرفاً به تشکیل حلقه‌های کتاب‌خوانی محدود نیست، بلکه مجموعه‌ای از مدل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی کتاب‌محور را در بر می‌گیرد که امکان طراحی و اجرای آن بر اساس شرایط هر مسجد و محله وجود دارد و در راستای تقویت ارتباط مسجد، خانواده و مدرسه به‌واسطه برنامه‌های فرهنگی و تربیتی مرتبط با کتاب اجرا می‌شود.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد یزد ضمن دعوت مساجد برای اجرای این طرح گفت: مساجد علاقه‌مند می‌توانند برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۳۸۳۴۱۹۱۱ داخلی ۱۸ تماس بگیرند.