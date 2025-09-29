فرمانده انتظامی استان در نشست خبری، گفت:در نیمه نخست امسال در مجموع بیش از ۸ تُن انواع مواد مخدر از سوداگران مرگ در سطح قاچاقچیان حرفه‌ای و شبکه‌های خردده‌فروشی در استان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سردار حمید علینقیان با اشاره به کشف ۲۵۱ هزار میلیارد ریال کالای قاچاق در ۶ ماهه اول سال ادامه داد: در این رابطه ۲ هزار و ۴۰۰ متهم دستگیر شدند.

وی با اشاره به جرایم سایبری گفت: در سال جاری، تا ۹۶ درصد از جرائم وقوع یافته توسط پلیس فتا کشف شد که آماری قابل توجه است و کلاهبرداری‌های رایانه‌ای، برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی، مزاحمت و نشر اکاذیب از جمله بیشترین جرائم حوزه فضای مجازی است.

سردار علینقیان با بیان اینکه آمار جرائم سایبری تا ۱۶ درصد کاهش داشته است که نتیجه بالا رفتن فرهنگ شهروندان و هشدار‌های انتظامی و پلیسی است.

وی با اشاره به وقوع حوادث رانندگی عنوان داشت: با توجه به اقدامات پلیس راه و راهور، در نیمه نخست امسال آمار جان باختگان تصادفات رانندگی در استان ۳۰ درصد و تعداد مجروحان ۲۱ درصد کاهش یافت