در مراسمی همزمان با روز ملی ایمنی و آتش‌نشانی، مرکز سوختگی پیش‌بیمارستانی پالایش نفت بندرعباس افتتاح شد؛ این مرکز به جدیدترین تجهیزات درمانی برای مقابله با حوادث سوختگی در محیط‌های صنعتی مجهز است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، به نقل از شرکت پالایش نفت بندرعباس، مدیرعامل شرکت پالایش نفت بندرعباس از افتتاح مرکز سوختگی پیش‌بیمارستانی این شرکت خبر داد و آن را مجهزترین مرکز از نوع خود در میان صنایع منطقه و صنایع نفتی کشور دانست. احمد هاشمی در مراسم بهره‌برداری که همزمان با روز ملی ایمنی و آتش‌نشانی برگزار شد، هدف از راه‌اندازی این مرکز را افزایش آمادگی برای مقابله با حوادث احتمالی و کاهش خسارات جانی و مالی عنوان کرد.

وی با تأکید بر اهمیت وجود مراکز درمانی تخصصی در صنایع نفت و گاز، اظهار داشت: با وجود رعایت دقیق استاندارد‌های ایمنی، احتمال بروز حوادثی مانند سوختگی در این صنایع وجود دارد و برخورداری از چنین مراکزی برای حفظ سلامت کارکنان بسیار حیاتی است. هاشمی افزود این مرکز گامی مهم در پیشگیری و آمادگی برای حوادث ناخواسته است و امیدواریم هیچ‌گاه نیازی به استفاده از آن پیش نیاید.

همچنین، رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت منطقه هرمزگان، محمدحسین کرباسچی، با اشاره به تجهیزات پیشرفته مرکز سوختگی، از جمله دوش‌های ایستاده، وان‌های آب سرد و دستگاه‌های احیای قلبی (CPR)، گفت که این مرکز به منظور ارائه اقدامات اولیه درمانی و جلوگیری از عوارض بعدی به مصدومان سوختگی راه‌اندازی شده است.

در ادامه این مراسم، بهره‌برداری از مرکز نگهداری و به‌روزرسانی آمبولانس‌های پالایشگاه بندرعباس نیز انجام شد. کرباسچی اعلام کرد که با ارتقای ناوگان آمبولانس‌ها، توانمندی مدیریت شرایط اضطراری به میزان قابل توجهی افزایش یافته و تجهیزات این آمبولانس‌ها به طور مستمر تحت بازرسی و تعمیرات فنی قرار می‌گیرند تا در بالاترین سطح استاندارد نگهداری شوند.