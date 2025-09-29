کاروان تيم هندي به ايران سفر نکرده و مسئولان اين باشگاه حتي در اصفهان هتل هم رزرو نکرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ جلسه هماهنگي ديدار تيم‌هاي سپاهان ايران و موهون باگان هند از هفته دوم رقابت‌هاي ليگ قهرمانان آسيا امروز در حالي برگزار شد که کاروان تيم هندي به ايران سفر نکرده و مسئولان اين باشگاه حتي در اصفهان هتل هم رزرو نکرده‌اند.

به اين ترتيب تيم فوتبال سپاهان به اردوي پيش از بازي نخواهد رفت اما در ساعت مقرر براي انجام بازي در ورزشگاه حاضر خواهد شد تا مسئولان AFC گزارش بازي را تنظيم کنند.

در صورتي که تيم مهمان در مراسم آغازين بازي حضور نداشته باشد، داور بازي را با تمام شده اعلام خواهد کرد و در ادامه AFC درباره نتيجه آن نظر خواهد داد.

تیم فوتبال موهان باگان هند با طرح ادعایی بی‌اساس از AFC درخواست کرده بودند این مسابقه به دلیل «نبود امنیت» در کشورمان در زمین ثالث برگزار شود؛ درخواستی که با مخالفت این نهاد مواجه شد.

با این حال، باشگاه موهان باگان در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرده است قصد دارد از AFC به دادگاه حکمیت ورزش (CAS) شکایت کند.

در همین ارتباط، «سوبهاسیش بوس» کاپیتان تیم موهان باگان این تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا را اقدامی نژادپرستانه توصیف کرد. این در حالی است که تیم‌های الوحده امارات و المحرق بحرین برای برگزاری دیدارهای خود با تراکتور و استقلال به ایران سفر کردند و بدون هیچ مشکلی مسابقاتشان برگزار شد.