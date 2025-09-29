به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ این طرح‌ها شامل، مرکزفرماندهی عملیات و سالن ورزشی بدن سازی دو طرحی بوده که با حضور رییس واعضای شورای اسلامی شهر، شهردار وجمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان افتتاح شد.



شهردارآمل درآیین بهره برداری ازاین طرح‌ها گفت، مرکزفرماندهی عملیات سازمان آتش نشانی به منظور تسریع در رسیدن خودرو‌های عملیاتی با مشاهده دوربین‌های ترافیکی سطح شهر به عنوان یکی از مجهزترین وبزرگترین مراکز فرماندهی درسطح آتش نشانی شهر‌های منطقه محسوب می‌شود.



علی داودی افزود: سالن بدن سازی با تجهیزات وامکانات جدید وکامل برای حفظ آمادگی جمسانی وتقویت روحیه نشاط وشادابی تیم‌های امدادی وعملیاتی سازمان آتش نشانی شهرداری آمل، پس از سال‌ها بلااستفاده بودند، بهسازی، نوسازی وبهره برداری شد.



وی با بیان اینکه درمجموع برای این دو طرح حدود ۳۰ میلیارد ریال از محل شهرداری آمل هزینه شده است، ادامه داد: رویکرد مجموعه شهرداری و حوزه مدیریت شهری این است که هزینه کرد در ساختار آتش‌نشانی و مباحث لجستیکی این سازمان، سرمایه گذاری برای امنیت و آسایش شهروندان است.



شهردارآمل، با بیان اینکه آتش‌نشانی آمل در سطح بسیار مناسبی در سطح استان قرار دارد، گفت: به جهت همدلی و هم افزایی و نیروی جوانی که در این مجموعه وجود دارد، درمدیریت فعلی این سازمان، تحول مناسبی رخ داده است و امیدواریم همچنان این تحولات مثبت تداوم یابد.



رییس شورای اسلامی شهرآمل هم دراین مراسم با اشاره به روز ملی ایمنی و آتش‌نشانی، از تلاش‌های شبانه‌روزی آتش نشانان قدردانی کرد وگفت: آموزش و فرهنگسازی، اولویت‌های این سازمان برای سرعت و دقت بخشی به خدمات حساس آتش نشانی آمل است که با حساسیت دنبال می‌شود.



حسن مجیدی کیا، با اشاره به نقش حیاتی آتش‌نشانان در بحران‌ها و حوادث مختلف گفت: آتش‌نشانان با ایثار، فداکاری و شجاعت در سخت‌ترین لحظات کنار مردم هستند.



وی، در ادامه به ارتقای سطح تجهیزات آتش‌نشانی در سال‌های اخیر اشاره کرد و افزود:شهر آمل از جمله شهر‌هایی است که به موضوع ایمنی و آمادگی در برابر حوادث توجه ویژه دارد.



رییس شورای اسلامی شهرآمل یادآورشد، مدیریت شهری آمل، همواره حمایت از آتش‌نشانان و تأمین تجهیزات مورد نیاز این سازمان را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.



شهرآمل با حدود ۳۰۰ هزار نفرجمعیت شهری، دارای ۴ ایستگاه شهری است.