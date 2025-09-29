به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، همایش بزرگ شهید مقاومت به مناسبت نخستین سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله در پایتخت پاکستان به همت سازمان دانشجویان امامیه برگزار شد.

سران جنبش‌های مقاومت از لبنان، یمن، بحرین و ایران از طریق ویدئو لینک در این نشست سخنرانی کردند و ضمن بررسی تحولات جهانی، به ویژه اوضاع غزه، لبنان و فلسطین، یاد و راه شهید نصرالله را گرامی داشتند.

در این همایش دانشجویان پاکستانی با در دست داشتن پلاکارد‌ها و تصاویری از رهبر معظم انقلاب و شهدای مقاومت اسلامی و سردادن شعارهایی، همبستگی خود را با نهضت بیداری اسلامی اعلام داشتند.

سخنرانان این همایش بزرگ، شهید نصرالله را رهبر بزرگ امت اسلامی خوانده و شهادتش را سرآغاز موج تازه‌ای از بیداری و مقاومت دانستند.

شخصیت‌های حاضر در این همایش تأکید داشتند که اندیشه و مجاهدت‌های شهید نصرالله امروز صدای واحد امت اسلامی است؛ صدایی که از فلسطین تا لبنان طنین‌انداز است.

مراسم اولین سالگرد سید شهدای مقاومت در شهر‌های مختلف پاکستان نشان داد که یاد و راه این رهبر بزرگ امروز الهام‌بخش وحدت امت اسلامی در سراسر جهان است.