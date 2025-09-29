پخش زنده
وزیر جهاد کشاورزی در آیین اختتامیه آغاز سال زارعی جدید گفت:مردم از تامین کالاهای اساسی و امنیت غذایی خود اطمینان داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، کشاورزان پایه کارند و مردم از تأمین کالاهای اساسی اطمینان خاطر داشته باشند. این پیام مهمترین گردهمایی سالانه متولیان امنیت غذایی کشور در آغازین روزهای سال زراعی جدید به شمار میرود.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: مطمئن باشید که استکبار جهانی و دشمنان ایران همه راهها را رفتند و دیدند که نمیشود با این کشور و با این مردم مقابله بکنند.
الگوی کشم قرار است. با گام محکمتری اجرا شود.
مجید آنجفی معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی افزود: ستادهای الگوی کشت در استانها در واقع برگزاریش طبق روال صورت میگیرد. استانهایی الان برگزار کردند. استانهای دیگری هم برگزارکننده خواهند بود.
کشاورزان هم نگران دریافت غرامت خشکسالی نباشند.
اکبر فتحی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی گفت : با توجه بر اینکه ما یه تفاهمی رو هم با ستاد اجرایی فرمان امام داریم. بیمه مکلف شده که ارزیابی خسارت رو انجام بده و به فوریت پرداخت رو انجام بدهد و با بانک کشاورزی هم در واقع صحبت کردیم که تحصیلات سرمایه درگردش کشت پاییزه راانجام بدهد.
و در پایان اجلاس با یک رونمایی تاریخی عشایر کشور برای نخستین بار از نعمت خدمات پستی با کد مختص مناطق عشایری برخوردار میشوند.
جهانبخش میرزاوند رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت : یک شبکه و اجتماعی خواهد بود که تمام نیازهای جامعه عشایری را از شهر روستا به به دل چادرهای عشایری و تمام تولیدات و دستبافتههای زنان عشایری را هم در قالب بازارهای محلی منطقی و بین المللی و انشاءالله تجارت بینالمللی به دورترین مناطق دنیا خواهد فرستاد.
در این همایش ضمن قدردانی از مدیران برتر بخشهای کشاورزی بر راههای ارتقاع شاخصهای بهرهوری آب خاک و نهادهها و ارائه خدمات بهتر به کشاورزان تأکید شد.
به همت فرزندان شما در بخشهای مختلف کشاورزی مسئولان متولیان و تلاشگران این عرصه قرار هست تا سال ۱۴۱۱ به تولید حدود ۱۶۰ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی برسیم تا نمادی باشد برای اقتصاد مقاومتی کشورمان در بخش امنیت غذایی.