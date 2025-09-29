به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، شهردار آباده گفت: آسفالت بولوار استقلال به طول شش کیلومتر و عرض هشت متر از طرح‌های مهم عمرانی در این شهر بود که سهولت در رفت و آمد را در پی خواهد داشت.

مهدی شاکر ادامه داد: عملیات آسفالت خیابان‌های امام سجاد، عاشورا، سعدی، مدرس، قدس، معلم، خیبر و خندق نیز به مساحت ۴۹ هزار متر مربع و ۵ هزار تن آسفالت آغاز شده است.

او افزود: افتتاح ضلع جنوبی پارک شهر آباده با ۶ هزار متر مربع آسفالت و ۶۰۰ متر جدول گذاری، پیاده راه پارک شهر به طول چهار کیلومتر، پارک محله‌ای و زمین اسکیت محله صادق آباد به مساحت ۱۴۰۰ متر مربع، پارک محله‌ای امید در خیابان هجرت به طول ۸۰۰ متر مربع از جمله طرح‌های عمرانی شهر آباده بود.

شهردار آباده ادامه داد: رونمایی از تندیس شهدای والامقام در بلوار جمهوری اسلامی همزمان با هفته دفاع مقدس از جمله برنامه‌های شهرداری آباده بود.

او افزود: همزمان با این روز ، میدان آتش نشان در بولوار استقلال آباده افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

مهدی شاکر بیان کرد: توسعه المان‌های شهری و نام گذاری معابر متناسب با مکان را از دیگر برنامه‌های شهرداری آباده است.