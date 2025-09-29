به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بوکان گفت: نفرات برتر چهاردهمین دوره مسابقات رنکینگ پاکت بیلیارد (ناین بال) آقایان آذربایجان‌غربی معرفی شدند.

احمد نصرالهی افزود: این دوره از مسابقات طی سه روز در بوکان و با حضور ۵۲ بازیکن از شهرستان‌های بوکان، میاندوآب، شاهیندژ و تکاب برگزار شد.

نصرالهی اظهارکرد: این رقابت‌ها در قالب مرحله مقدماتی و سپس جدول‌های دوحذفی و تک‌حذفی پیگیری شد و پس از انجام ۹۰ بازی حساس و نفس‌گیر، مرحله حذفی برای تعیین نفرات برتر شکل گرفت.

وی گفت: در پایان این رقابت‌ها رضا نوروزی از شهرستان شاهیندژ مقام نخست را کسب کرد و متین اسکندری از بوکان و سعید آتشی از میاندوآب به ترتیب دوم و سوم شدند.

نصرالهی اضافه کرد: این مسابقات علاوه بر تعیین قهرمانان استان، فرصتی ارزشمند برای ارتقاء سطح فنی بازیکنان، افزایش تجربه رقابتی و تقویت تعامل میان ورزشکاران شهرستان‌های مختلف بود.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بوکان افزود: مسابقات با نظارت هیأت بولینگ و بیلیارد آذربایجان‌غربی و با همکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان بوکان برگزار شد.