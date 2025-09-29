به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل بنیاد مسکن زنجان گفت: در طول یک سال گذشته ۲۴۰ فقره تسهیلات بلاعوض برای تکمیل واحد‌های نیمه تمام روستایی اقشار کم درآمد اعطا شده است.

خواجه‌ای از مقاوم سازی ۷ هزار واحد مسکونی روستایی در استان در طول یک سال گذشته با اعتبار بیش از ۲،۴۵۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: در استان زنجان با همکاری بانک‌های عامل تاکنون ۵۹ هزار واحد مسکونی روستایی معادل ۶۴ درصد مقاوم سازی شده است.

وی ادامه داد: سهمیه امسال در زمینه تسهیلات مسکن روستایی ۵ هزارو ۵۰۰ فقره تسهیلات با اعتبار ۲۲ هزار میلیارد ریال است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان، همکاری بانک‌های عامل با متقاضیان روستایی جهت دریافت تسهیلات مسکن را امری ضروری دانست و تصریح کرد: در صورت همکاری بانک‌های عامل با متقاضیان روستایی، ما می‌توانیم تا پایان سال کل سهمیه استان را به بهره برداری برسانیم.

وی بر لزوم فرهنگ سازی برای افزایش مشارکت مردم در مقوله ایمنی و جدی گرفتن آن و همچنین انجام اقدامات زیر بنایی و بنیادین برای کاهش اثرات بلایای طبیعی و مقاوم سازی مسکن روستایی تاکید و خاطر نشان کرد: استان زنجان در زمینه مقاوم سازی واحد‌های مسکونی روستایی همواره پیشتاز است و شاخص مقاوم سازی مناطق روستایی در این استان بیشتر از متوسط کشوری است، اما همچنان مناطقی وجود دارد که نیاز به مقاوم سازی است.