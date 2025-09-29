پخش زنده
شهید هاشمی نژاد روحانی انقلابی و روشنفکری که در تاریخ انقلاب نامش با ایستادگی ومبارزه گره خورده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در دلِ تاریخ پرفراز و نشیب ایران، نامهایی ثبت شدهاند که نه فقط با اندیشه و قلم، بلکه با ایستادگی و خون، سرنوشت یک ملت را دگرگون کردند.
سید عبدالکریم هاشمی نژاد مرد قلم بود و میدان، روحانی که با فکرش روشنگری میکرد و با ایمانش ایستادگی، از حوزه تا خیابان، از منبر تا میدان مبارزه؛ او مردی بود که در تاریکی استبداد، چراغ ایستادگی شد.
شهید سید عبدالکریم هاشمینژاد در بهشهر متولد شد، در قم رشد کرد، در مشهد مجاهدت کرد و در دفتر حزب به شهادت رسید، او روحانی انقلابی و روشنفکری پیشرویی بود که در تاریخ انقلاب نامش با ایستادگی ومبارزه گره خورده است.
صبح روز هفتم مهر ۱۳۶۰ انفجار نارنجک آخرین صفحه زندگی این روحانی مجاهد را ورق زد پیکر مطهرش در کنار بارگاه امام هشتم آرام گرفت، اما نامش در تاریخ انقلاب برای همیشه ماندگار شد.