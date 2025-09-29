پخش زنده
خط کشی معابر یکی از علائم مهم ترافیکی است و نقش بسزایی در کاهش سوانح رانندگی و ایمنی شهروندان و روان سازی ترافیک دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نبود و یا رنگ باختگی خط عابر پیاده در خیابانهای شهر همدان موجب بروز مشکلاتی برای تردد مردم این شهر و دانش آموزان شده است.
خیابانهای شهر هر روز محل تردد شهروندانی است که برای کارهای روزانه رفت و آمد میکنند، اما وقتی خطهای سفید روی آسفالت کم رنگ یا ناپدید شده باشد این مسیر ساده میتواند به مسیری پر خطر تبدیل شود.
خط کشی عابر پیاده فقط یک علامت شهری نیست بلکه یک حق برای شهروندان است، حقی که وقتی فراموش شود کوچکترین بی احتیاطی میتواند حادثهای بزرگ بسازد.