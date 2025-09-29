به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق شناس با بیان اینکه کشتی به‌عنوان ورزش ملی ایرانیان ریشه در فرهنگ و باور‌های مردم دارد افزود: این رشته ورزشی نه تنها در بعد قهرمانی، بلکه در جنبه‌های اخلاقی و پهلوانی نیز نقشی برجسته ایفا کرده و همواره الگویی برای نسل‌های مختلف بوده است.

وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت زیرساخت‌های موجود در منطقه آزاد انزلی برای توسعه ورزش کشتی و کسب امتیاز میزبانی رویداد‌های ملی و بین‌المللی گفت: وظیفه مسئولان است که در جهت حمایت از ورزشکاران و مربیان کشتی، برنامه‌ریزی دقیق و مداوم داشته باشند.

مسعود اسلامی رییس هیئت کشتی گیلان هم در این نشست خواستار حمایت همه جانبه مسئولان از ورزش کشتی شد و گفت: گیلان مانند مازندران دارای استعداد‌های درخشانی در زمینه کُشتی است که در صورت حمایت مسئولان، این استعداد‌ها شکوفا خواهد شد.

در پایان این دیدار، از قهرمانان و افتخارآفرینان کشتی گیلان تجلیل شد.