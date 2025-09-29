پخش زنده
استاندار گیلان در نشست با اعضای هیئت کشتی استان گفت: افتخار آفرینی در سطوح بین المللی و ایجاد روحیه نشاط در بین جوانان و نوجوانان دو مزیت مهم حمایت از ورزش کشتی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق شناس با بیان اینکه کشتی بهعنوان ورزش ملی ایرانیان ریشه در فرهنگ و باورهای مردم دارد افزود: این رشته ورزشی نه تنها در بعد قهرمانی، بلکه در جنبههای اخلاقی و پهلوانی نیز نقشی برجسته ایفا کرده و همواره الگویی برای نسلهای مختلف بوده است.
وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت زیرساختهای موجود در منطقه آزاد انزلی برای توسعه ورزش کشتی و کسب امتیاز میزبانی رویدادهای ملی و بینالمللی گفت: وظیفه مسئولان است که در جهت حمایت از ورزشکاران و مربیان کشتی، برنامهریزی دقیق و مداوم داشته باشند.
مسعود اسلامی رییس هیئت کشتی گیلان هم در این نشست خواستار حمایت همه جانبه مسئولان از ورزش کشتی شد و گفت: گیلان مانند مازندران دارای استعدادهای درخشانی در زمینه کُشتی است که در صورت حمایت مسئولان، این استعدادها شکوفا خواهد شد.
در پایان این دیدار، از قهرمانان و افتخارآفرینان کشتی گیلان تجلیل شد.