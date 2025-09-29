پخش زنده
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی گفت: شهید سید حسن نصرالله همواره بر ولایتمداری، استکبار ستیزی و وحدت و تقویت ایمان تاکید داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حجتالاسلام والمسلمین رضا نوری در اولین سالگرد پاسداشت شهدای جبهه مقاومت در مسجد انقلاب بجنورد گفت: مقاومت با خون شهدا قدرتمندتر شده و مردم باید انسجام داخلی خود را برای حفظ نظام اسلامی تقویت کنند.
وی افزود: شهید نصرالله در جنگ با رژیم صهیونیستی حضور داشت و همواره در نبرد با دشمنان پیروز شد و خوش درخشید.
حجتالاسلام والمسلمین رضا نوری با بیان اینکه مقاومت با خون مطهر شهدای خود قدرتمندتر شده است؛ گفت: یاد و نام شهدای اقتدار را گرامی میداریم و از خداوند متعال میخواهیم درجات آن عزیزان را بیشتر کند.
وی ادامه داد: شهدای مقاومت کارهای بزرگی انجام دادند و خون مطهر آنان حرکت مقاومت را مستحکمتر کرده است.
امام جمعه بجنورد یادآور شد: عزتی که امروز مردم ایران اسلامی از آن برخوردارند، در سایه از جان گذشتگیهای شهدای والامقام به ویژه شهدای مقاومت و مدافع حرم است و این عزیزان جان خود را فدا کردند تا خاک کشور محفوظ بماند و نام بلند ایران اسلامی که نشان از اقتدار ملت دارد، همچنان پایدار بماند.