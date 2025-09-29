سردار علی فدوی (جانشین فرمانده سپاه) گفت: درست است که دفاع مقدس اخیر ۱۲ روز بیشتر طول نکشید، اما تمام ویژگی‌های یک جنگ تمام عیار را داشت که می‌تواند ظرفیتی برای تولید کتاب باشد.

جانشین فرمانده سپاه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: از زمان دفاع مقدس که در دهه شصت اتفاق افتاد، دفتر سیاسی سپاه مجموعه‌ای را به راه انداخت که بزرگترین گنجینه مرکزی در خصوص مستندات دفاع مقدس شد.

وی گفت: این مرکز به قدری غنی است که تعداد زیادی از نویسندگان و فعالان این حوزه در آن حضور داشتند و سال‌های زیادی زمان می‌برد تا همه دستاورد‌های آنان را بتوان استفاده کرد.

سردار فدوی گفت: این مجموعه کار‌های زیادی تولید کرد که از آن جمله می‌توان به روزشمار‌ها، تاریخ شفاهی‌ها و انواع کار‌های مختلف اشاره کرد.

جانشین فرمانده سپاه گفت: این روند ادامه دارد و در کنار پرداختن به مستندات جنگ تحمیلی هشت ساله به دفاع مقدس ۱۲ روزه نیز پرداخته خواهد شد.

مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس ۴۶ عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس تولید و منتشرکرده که این آثار امروز طی مراسمی رونمایی شد.