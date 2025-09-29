در مراسمی، دفتر نمایندگی بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان صیدون به بهره داری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید رضا حسینی سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان در جریان سفر یک‌روزه خود به شهرستان صیدون با فرماندار و امام جمعه این شهرستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد و دفتر نمایندگی بنیاد شهید و امور ایثارگران در این شهرستان را افتتاح نمود.

در این دیدار، نواب خراسانی، فرماندار صیدون گفت: شهرستان صیدون از سال ۱۴۰۱ به عنوان شهرستان معرفی شده و در طول تاریخ انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم، شهدای اقتدار و امنیت و همچنین در جنگ ۱۲ روزه، همواره نام نیرو‌های نظامی و مردمی صیدون در صحنه‌های دفاع از وطن درخشیده است.

حجت‌الاسلام طباطبایی امام جمعه صیدون نیز در این دیدار ضمن تجلیل از رشادت‌های خانواده‌های معظم شهدا، بر لزوم رسیدگی به مسائل و مشکلات آنان تأکید کرد و همچنین موضوع ساماندهی گلزار شهدای شهرستان را از اولویت‌های مهم فرهنگی برشمرد.

سید رضا حسینی سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان بیان کرد: امروز با هدف بازدید و پیگیری مسائل مربوط به خانواده‌های معظم شاهد و ایثارگر و همچنین افتتاح دفتر نمایندگی بنیاد شهید به این شهرستان سفر کردم و امیدوارم این اقدام گام مؤثری در خدمت‌رسانی بهتر به جامعه ایثارگری صیدون باشد.