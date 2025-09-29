به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ جعفر حسام طاهر در این مراسم گفت: این مرکز با حمایت معاونت اجتماعی سپاه و با هزینه‌ای افزون بر ۲۵۰ میلیون تومان برای تجهیز، راه‌اندازی شده است.

او افزود: مرکز مشاوره خانواده «مهر» بر اساس تفاهم‌نامه‌ای با نظام روانشناسی و مشاوره کشور، به مدت پنج سال و در قالب برون‌سپاری فعالیت خود را آغاز کرده و پشتیبانی آن بر عهده سپاه ناحیه بهار خواهد بود.

فرمانده سپاه ناحیه بهار تصریح کرد: ویژگی متمایز این مرکز، حضور فعال مشاوران در مدارس، مساجد و محلات برای شناسایی و هدایت افراد نیازمند به مشاوره در زمینه‌های مختلف آسیب‌های اجتماعی است.

سرهنگ حسام طاهر از عموم شهروندان، به‌ویژه خانواده‌ها، دعوت کرد تا از ظرفیت‌های ایجادشده در این مرکز استفاده کنند.